Roberta Morise non si dà pace, sfoga il suo risentimento: "Non me l'ha voluto mostrare" (Di domenica 29 maggio 2022) Roberta Morise decide di sfogarsi dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi, svela quindi il vero rapporto costruito con i naufraghi…. Roberta-Morise (Ray play)A parlare questa volta è Roberta Morise, che una volta uscita dall'Isola dei Famosi ha deciso di rilasciare un'intervista sulla sua esperienza in Hoduras. Il rapporto con i naufraghi è stato decisamente altalenante e l'ex concorrente non ha potuto far a meno di sottolineare che siano stati proprio gli altri a spingere il suo abbandono. L'unione fa la forza, e secondo Roberta in questo caso si sono uniti tutti contro di lei, ingiustamente. Nella lunga intervista ha anche parlato di alcuni naufraghi in particolare, sottolineando chi sia stato veramente scorretto e chi invece ...

