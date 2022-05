RiminiWellness OFF: cosa trovare nel “fuori fiera” per corpo e mente (Di domenica 29 maggio 2022) Il fitness arriva sul Lungomare con Xenio USA, Fluxo, Parco del Mare e Rimiterme, la sera del weekend fa rima con movida RIMINI – Non solo fiera: l’energia di RiminiWellness esce dal quartiere fieristico e abbraccia l’intera città di Rimini. Da giovedì 2 fino a domenica 5 giugno 2022 – in concomitanza la 16esima edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione – una fitta serie di iniziative ed eventi fuori fiera coinvolge un pubblico attivo e vitale con RiminiWellness OFF. Una piccola anticipazione d’estate all’insegna del divertimento e dell’attività sportiva. UNA PALESTRA SUL MARE Ottimizzare la forma fisica all’aria aperta con una meravigliosa vista sul mare. Grazie al ‘Parco del Mare’, il grande progetto di riqualificazione ... Leggi su lopinionista (Di domenica 29 maggio 2022) Il fitness arriva sul Lungomare con Xenio USA, Fluxo, Parco del Mare e Rimiterme, la sera del weekend fa rima con movida RIMINI – Non solo: l’energia diesce dal quartiere fieristico e abbraccia l’intera città di Rimini. Da giovedì 2 fino a domenica 5 giugno 2022 – in concomitanza la 16esima edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione – una fitta serie di iniziative ed eventicoinvolge un pubblico attivo e vitale conOFF. Una piccola anticipazione d’estate all’insegna del divertimento e dell’attività sportiva. UNA PALESTRA SUL MARE Ottimizzare la forma fisica all’aria aperta con una meravigliosa vista sul mare. Grazie al ‘Parco del Mare’, il grande progetto di riqualificazione ...

