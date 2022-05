il Democratico

Passando dalle cover di Beggin', Womanizer diSpears e I Wanna Be Your Dog degli Stooges. ... 'Se vi, nel 2017, quando siamo usciti da X Factor la critica principale era che facevamo ...... sognando di essere un giorno ladi Baby One More Time e quello dopo la Paris di A Simple ... Ve loQuesto look è di nuovo tra noi, in un mix di nostalgia e fascinazione. Un'idea super ... Ricordate Britney Spears, grande star dei primi anni 2000 Oggi ecco com’è diventata | Irriconoscibile Per molti appassionati di musica Britney è la degna erede di Madonna, o quantomeno lo è stata per diversi anni. In particolar modo parliamo del movimento pop, il quale ha rubato la scena per svariato ...“BRITNEY SPEARS STA PER TORNARE SUI PALCHI” Una fonte rivela che la popstar che è in trattative per una nuova residency: ecco cos'ha raccontato ...