Riccardo Cocciante in concerto al Musart Festival Firenze 2022 (Di domenica 29 maggio 2022) Riccardo Cocciante torna con la sua musica dal vivo, dopo due lunghi anni di stop, finalmente il cantante può tornare sul palcoscenico con i suoi più grandi successi. L’artista sarà anche presente tra gli ospiti del Musart Festival Firenze 2022 in Cocciante canta Cocciante, accompagnato dall’Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante”. Quest’anno torna dal 16 luglio al 26 luglio in piazza della Santissima Annunziata a Firenze il Musart Festival Firenze 2022. Un Festival in credo di unire musica e arte, ma non solo. Ci saranno balli, esposizioni, proiezioni e visite eccezionali ai luoghi d’arte che costellano la città di Firenze. E, per ... Leggi su velvetmag (Di domenica 29 maggio 2022)torna con la sua musica dal vivo, dopo due lunghi anni di stop, finalmente il cantante può tornare sul palcoscenico con i suoi più grandi successi. L’artista sarà anche presente tra gli ospiti delincanta, accompagnato dall’Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante”. Quest’anno torna dal 16 luglio al 26 luglio in piazza della Santissima Annunziata ail. Unin credo di unire musica e arte, ma non solo. Ci saranno balli, esposizioni, proiezioni e visite eccezionali ai luoghi d’arte che costellano la città di. E, per ...

