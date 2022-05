Renato Zero, pensi di conoscere davvero tutto del noto cantante? I segreti mai rivelati sinora (Di domenica 29 maggio 2022) Renato Zero, pensi di conoscere davvero tutto della vita del noto cantante romano? Ti sveleremo tutto ciò che non sai su di lui. Non perderti il post. Renato Zero è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 29 maggio 2022)didella vita delromano? Ti sveleremociò che non sai su di lui. Non perderti il post.è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ninomauger : RT @Ninomauger: I migliori anni cantata da Raffaella Carrà e Renato Zero ! CHE CAPOLAVORO ?? #domenicain - AntoBruno10 : guardo raramente 'Domenica in' ma oggi ce sua Maestà Renato Zero!!! - Ninomauger : I migliori anni cantata da Raffaella Carrà e Renato Zero ! CHE CAPOLAVORO ?? #domenicain - ZeusMega : Bella intervista a Renato Zero, ogni sua apparizione televisiva è sempre qualcosa di unico! #DomenicaIn - LietellalietaM : #Domenicain la bellezza di Renato Zero da giovane! -