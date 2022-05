Renato Zero, chi sono i genitori Domenico Fiacchini e Ada Pica: “Mio padre era diverso” (Di domenica 29 maggio 2022) Nel ripercorrere la sua infanzia romana, Renato Zero ha ricordato i sacrifici fatti dai suoi genitori, la madre, Ada Pica, quando lui frequentava la scuola delle suore francesi. In quel periodo, era sua madre a preparargli il pranzo, al contrario di ciò che accadeva per gli altri suoi compagni, che potevano contare sui servitori; poi, affinché il pasto arrivasse in tempo, trasportava il tutto a piedi, lungo la scalinata di Trinità dei Monti: “portava un cestino di vimini con il pranzo, la retta era parziale e il pranzo tutti questi signori dovevano procurarselo da soli, gli altri avevano servitori, mamma usciva dal Santo Spirito dove aveva lavorato, metteva tutto nella cesta di vimini e si faceva tutta la scalinata, lo faceva quattro giorni su sei”. Suo padre, Domenico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Nel ripercorrere la sua infanzia romana,ha ricordato i sacrifici fatti dai suoi, la madre, Ada, quando lui frequentava la scuola delle suore francesi. In quel periodo, era sua madre a preparargli il pranzo, al contrario di ciò che accadeva per gli altri suoi compagni, che potevano contare sui servitori; poi, affinché il pasto arrivasse in tempo, trasportava il tutto a piedi, lungo la scalinata di Trinità dei Monti: “portava un cestino di vimini con il pranzo, la retta era parziale e il pranzo tutti questi signori dovevano procurarselo da soli, gli altri avevano servitori, mamma usciva dal Santo Spirito dove aveva lavorato, metteva tutto nella cesta di vimini e si faceva tutta la scalinata, lo faceva quattro giorni su sei”. Suo...

