Renato Zero: chi è, età, carriera, canzoni, vita privata, figlio, Instagram, concerti Roma (Di domenica 29 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della Domenica con Domenica In di Mara Venier. Tra gli ospiti anche Renato Zero, che sarà in studio per presentare il suo nuovo progetto discografico ‘Atto di Fede’, che contiene un libro e due cd e che ripercorre la sua lunga e straordinaria carriera. Dagli esordi al debutto come cantante di Renato Zero Renato Zero, all’anagrafe Renato Fiacchini, è nato a Roma il 30 settembre del 1950 dall’unione tra Domenico Fiacchini, poliziotto, e Ada Pica, infermiera. Renato ha trascorso la sua infanzia in via Ripetta e l’adolescenza nel quartiere Montagnola di Roma. Da piccolo, come lui spesso ha raccontato, ha sofferto di una forma di anemia emolitica neonatale, che è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della Domenica con Domenica In di Mara Venier. Tra gli ospiti anche, che sarà in studio per presentare il suo nuovo progetto discografico ‘Atto di Fede’, che contiene un libro e due cd e che ripercorre la sua lunga e straordinaria. Dagli esordi al debutto come cantante di, all’anagrafeFiacchini, è nato ail 30 settembre del 1950 dall’unione tra Domenico Fiacchini, poliziotto, e Ada Pica, infermiera.ha trascorso la sua infanzia in via Ripetta e l’adolescenza nel quartiere Montagnola di. Da piccolo, come lui spesso ha raccontato, ha sofferto di una forma di anemia emolitica neonatale, che è ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento domenica 29 maggio alle 14.00 con #DomenicaIn Ospiti @renatozer0 #TizianaGiardoni @red_canzian… - GatineauPatrick : RT @Carla16186529: 'più su' fino a sfiorare il blu... ' (Renato Zero). Oggi festa dell' Ascensione siamo invitati a guardare il Cielo come… - andreastoolbox : #A “Domenica In” Renato Zero e Roberto Saviano - _PuntoZip_ : Oggi in TV: La “Domenica In” di Mara Venier. Tra gli ospiti Renato Zero e Roberto Saviano - ParliamoDiNews : Renato Zero: età, vero nome, canzoni, concerti 2022 e moglie del cantante #Lasveglia #GuerrainUcraina #Coronavirus… -