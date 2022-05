Regno Unito, Luca Peruzzotti-Jametti dell’Università di Cambridge vince il Premio Montalcini (Di domenica 29 maggio 2022) È Luca Peruzzotti-Jametti, un ricercatore italiano che lavora all’Università di Cambridge, ad aver vinto quest’anno il Premio Rita Levi Montalcini, assegnato dalla Fondazione Italiana Sclerosi multipla (FISM) nell’ambito del congresso annuale, che ha riUnito 250 ricercatori da tutto il mondo. Originario di Somma Lombardo, in provincia di Varese, il giovane neurologo sta studiando, in particolare, il collegamento tra metabolismo delle cellule immunitarie e neuroinfiammazione cronica. Autore di più di 47 articoli scientifici originali sulla Sclerosi Multipla, pubblicati su riviste di grande impatto, Luca Peruzzotti-Jametti ha lavorato come visiting scientist in diverse università europee. Nel 2018, ha ottenuto un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) È, un ricercatore italiano che lavora all’Università di, ad aver vinto quest’anno ilRita Levi, assegnato dalla Fondazione Italiana Sclerosi multipla (FISM) nell’ambito del congresso annuale, che ha ri250 ricercatori da tutto il mondo. Originario di Somma Lombardo, in provincia di Varese, il giovane neurologo sta studiando, in particolare, il collegamento tra metabolismo delle cellule immunitarie e neuroinfiammazione cronica. Autore di più di 47 articoli scientifici originali sulla Sclerosi Multipla, pubblicati su riviste di grande impatto,ha lavorato come visiting scientist in diverse università europee. Nel 2018, ha ottenuto un ...

