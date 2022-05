Regina Coeli 29 maggio | Papa Francesco spiega il significato dell’Ascensione di Gesù

Leggi su velvetmag

(Di domenica 29 maggio 2022) Domenica 29, in occasione della preghiera delparla dell’ultima apparizione terrena di. Al termine della sua riflessione, nella quale invoca sempre la pace nel mondo, il Santo Padre ricorda i nomi di tutti i nuovi cardinali della Chiesa Cattolica. Nella preghiera del, che coincide con l’ultima domenica di, il Pontefice s’ispira, come ogni settimana, al Vangelo odierno. In quest’occasione le Scritture ricordano l’Ascensione dial cielo e quindi la sua ultima apparizione ai discepoli. @Credits AnsaLa vita terrena diculmina in questo evento che i fedeli ricordano anche nel Credo: “È salito al Cielo e siede alla destra del Padre“. Dopo ...