Red Bull, animi tesi? Verstappen sottolinea: "Ho trovato un blocco stradale" (Di domenica 29 maggio 2022) Le ultimissime fasi delle Qualifiche del Gran Premio di Monaco lasciano l'amaro in bocca a tutto il box Red Bull. Le due vetture austriache partiranno dalla terza e dalla quarta posizione nella giornata odierna. Una griglia fortemente influenzata dall'incidente di Sergio Perez negli ultimi scampoli di Q3 che non ha permesso ad un nervoso Max Verstappen di assaltare la pole position. Sarà una partenza con handicap per il Toro. Red Bull, Verstappen inchioda alle sue responsabilità Perez Non è per niente contento Max Verstappen di Red Bull. Il campione del mondo in carica ed attuale leader della classifica piloti della Formula 1 non ha nascosto tutta la sua frustrazione per l'epilogo delle Qualifiche del Gran Premio di Monaco. L'incidente del compagno di squadra ha abortito, ...

