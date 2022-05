Real Madrid, Perez: “Mbappé dimenticato. Ancelotti? Buon direttore d’orchestra” (Di domenica 29 maggio 2022) Il Real Madrid trionfa in Champions League battendo il Liverpool in finale e dimentica le polemiche sul mancato arrivo di Kylian Mbappé. “Mbappé è dimenticato, poco importa, il Real ha fatto una stagione perfetta. Il Real continuerà a lavorare per attirare i migliori giocatori” ha detto il presidente del Real, Florentino Perez, al termine della finale in Francia sul canale spagnolo Movistar. Il presidente dei Blancos si gode la Coppa: “Sono felice, abbiamo lottato e lavorato per tutta la stagione per arrivare a questa vittoria. In Champions League siamo stati fortunati, o sfortunati all’inizio, perché abbiamo dovuto affrontare tutte le squadre difficili, ma siamo riusciti a vincere contro tutte“. “Credo sia un successo collettivo, ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Iltrionfa in Champions League battendo il Liverpool in finale e dimentica le polemiche sul mancato arrivo di Kylian. “, poco importa, ilha fatto una stagione perfetta. Ilcontinuerà a lavorare per attirare i migliori giocatori” ha detto il presidente del, Florentino, al termine della finale in Francia sul canale spagnolo Movistar. Il presidente dei Blancos si gode la Coppa: “Sono felice, abbiamo lottato e lavorato per tutta la stagione per arrivare a questa vittoria. In Champions League siamo stati fortunati, o sfortunati all’inizio, perché abbiamo dovuto affrontare tutte le squadre difficili, ma siamo riusciti a vincere contro tutte“. “Credo sia un successo collettivo, ...

