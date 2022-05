Re Carletto | Ancelotti conquista la sua quarta Champions League

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 29 maggio 2022) Retrionfa ancora e scrive altri record. Mister Carlovince con il Real Madrid lanumero quattro da allenatore, altre due da giocatore. Nessuno come lui. Il suo Real Madrid batte 1-0 il Liverpool e sale sul tetto d’Europa. “È il miglior allenatore al mondo” afferma Benzema, leader dei blancos. “Non ci credo ho vinto 4” afferma in preda all’euforia per una vittoria magica. Sirè il primo nella storia dellaa fare poker in panchina. Ha staccato Bob Paisley, che con Liverpool ne hate tre (1977, 78 e 81) e Zinedine Zidane, che tra il 2016 e il 2018 fece tris con il Real Madrid. “Due col Milan e due col Real che sono le squadre che ne hanno vinte di più e che ...