Ramadani: «Non c’è alcuna trattativa con altri club per Koulibaly, aspettiamo di incontrare De Laurentiis» (Di domenica 29 maggio 2022) Il procuratore di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, interviene sulla questione del rinnovo del senegalese con il Napoli affidando una nota concisa ma esauriente al Corriere dello Sport. Ramadani chiarisce che al momento non ci sono trattative con altri club per il difensore azzurro e che si attende un incontro con De Laurentiis per chiarire quale sia la soluzione migliore per il Napoli e il calciatore. Di seguito il comunicato. «Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibalt e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Il procuratore di Kalidou, Fali, interviene sulla questione del rinnovo del senegalese con il Napoli affidando una nota concisa ma esauriente al Corriere dello Sport.chiarisce che al momento non ci sono trattative conper il difensore azzurro e che si attende un incontro con Deper chiarire quale sia la soluzione migliore per il Napoli e il calciatore. Di seguito il comunicato. «Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibalt e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’èconche attiene al futuro die ...

