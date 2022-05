QUARTI DI FINALE NAZIONALI UNDER 19: LE GIOVANI RAMARRE VINCONO IN CASA DEL BOLOGNA (Di domenica 29 maggio 2022) BOLOGNA-Pordenone 1-3 GOL: 20’ pt aut. Marone, 21’ Sossai, 24’ Prekaj, 34’ Del Frate.BOLOGNA: Bolognini, Giuliano, Michelini, Lagazzi, Sall (Balducci), CASAle, Maida (Bergonzoni), Tchen (Clausi), Rimondi (Garuti), Bugamelli, Gabrielli (Fortunati). All. Carbone.PORDENONE: Dorbolò, Cassina (Goz), Rosolen (Feltrin), Nuzzi, Rodaro, Marone, Circosta, Sossai (Zanon), Prekaj (Sam), Perego, Del Frate. All. Petrella.ARBITRO: Rossi di Reggio Emilia.NOTE: ammonite Maida, Rimondi e Rodaro. Ottimo inizio nella fase nazionale per l’UNDER 19 femminile neroverde. Gran vittoria nell’andata dei QUARTI di FINALE in CASA del BOLOGNA: le GIOVANI RAMARRE hanno vinto 3-1. Le reti, in rimonta e tutte nel primo tempo, sono state realizzate da ... Leggi su udine20 (Di domenica 29 maggio 2022)-Pordenone 1-3 GOL: 20’ pt aut. Marone, 21’ Sossai, 24’ Prekaj, 34’ Del Frate.: Bolognini, Giuliano, Michelini, Lagazzi, Sall (Balducci),le, Maida (Bergonzoni), Tchen (Clausi), Rimondi (Garuti), Bugamelli, Gabrielli (Fortunati). All. Carbone.PORDENONE: Dorbolò, Cassina (Goz), Rosolen (Feltrin), Nuzzi, Rodaro, Marone, Circosta, Sossai (Zanon), Prekaj (Sam), Perego, Del Frate. All. Petrella.ARBITRO: Rossi di Reggio Emilia.NOTE: ammonite Maida, Rimondi e Rodaro. Ottimo inizio nella fase nazionale per l’19 femminile neroverde. Gran vittoria nell’andata deidiindel: lehanno vinto 3-1. Le reti, in rimonta e tutte nel primo tempo, sono state realizzate da ...

