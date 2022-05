Quanti soldi ha guadagnato Jai Hindley vincendo il Giro d’Italia 2022? Il montepremi e l’assegno totale per la maglia rosa (Di domenica 29 maggio 2022) Jai Hindley ha vinto il Giro d’Italia 2022. L’australiano ha indossato la maglia rosa al termine delle tre settimane ed è salito sul gradino più alto del podio a Verona, alzando al cielo il Trofeo Senza Fine. L’alfiere della Bora-hansgrohe è stato abilissimo nell’attaccare Richard Carapaz sulla salita della Marmolada alla penultima tappa e a strappare il simbolo del primato all’ecuadoriano, fino a quel momento in vantaggio di appena tre secondi. Jai Hindley, che era già stato secondo nel 2020, ha vinto anche in cima al Blockhaus e vanta anche il secondo posto nella frazione di Torino e il terzo posto ad Aprica. L’oceanico è risultato meritevole di questo sigillo e ha ribadito di essere un ottimo corridore per le grandi corse a tappe, oggi ha conquistato il suo primo ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Jaiha vinto il. L’australiano ha indossato laal termine delle tre settimane ed è salito sul gradino più alto del podio a Verona, alzando al cielo il Trofeo Senza Fine. L’alfiere della Bora-hansgrohe è stato abilissimo nell’attaccare Richard Carapaz sulla salita della Marmolada alla penultima tappa e a strappare il simbolo del primato all’ecuadoriano, fino a quel momento in vantaggio di appena tre secondi. Jai, che era già stato secondo nel 2020, ha vinto anche in cima al Blockhaus e vanta anche il secondo posto nella frazione di Torino e il terzo posto ad Aprica. L’oceanico è risultato meritevole di questo sigillo e ha ribadito di essere un ottimo corridore per le grandi corse a tappe, oggi ha conquistato il suo primo ...

LanaSgorshkova : @Carlo96051 Dipende quanti soldi in tasca hai ???????? - G_End_Inter11 : @NiccolFrancesc6 @nonvedogioie Vediamo quanti soldi si metteranno in tasca quest'anno - VincenzoDales20 : @deborapaola74 Assulutamente no,torna normale quando i soldi entrano dire dai e ancora lontana la pensione intanto… - CirianiMaurizio : @MT_Meli_ Questo Cartabellotta quanti soldi ha preso in questi anni e da chi? Comunque se fossi io,e se avessi biso… - riccardarosso : @cris_cersei @LaStampa Sinceramente mi chiedo quanti soldi prendi dalla propaganda russa . -