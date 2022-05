Quante posizioni guadagna Martina Trevisan al Roland Garros? Balzo di 27 posti! Le proiezioni di classifica (Di domenica 29 maggio 2022) Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria agli ottavi di Martina Trevisan: l’azzurra sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 430 punti nel ranking WTA. Prosegue così per l’italiana il secondo Slam giocato in stagione: Trevisan al momento nella classifica virtuale è 32ma, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio era 59ma. L’azzurra nel ranking si porta a quota 1398, e guadagna 27 posizioni rispetto a quello che era già il best ranking: per fare un ulteriore Balzo in avanti servirebbe la vittoria ai quarti, che la proietterebbe al 26° posto virtuale, a quota 1748, dato che il prossimo turno mette in palio altri 350 punti. proiezioni classifica WTA Martina ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Il2022 di tennis ha visto la vittoria agli ottavi di: l’azzurra sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 430 punti nel ranking WTA. Prosegue così per l’italiana il secondo Slam giocato in stagione:al momento nellavirtuale è 32ma, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio era 59ma. L’azzurra nel ranking si porta a quota 1398, e27rispetto a quello che era già il best ranking: per fare un ulteriorein avanti servirebbe la vittoria ai quarti, che la proietterebbe al 26° posto virtuale, a quota 1748, dato che il prossimo turno mette in palio altri 350 punti.WTA...

Advertising

vockstarr : ricky quante posizioni hai perso - infoitsport : Camila Giorgi vede la top-20 del ranking WTA! Quante posizioni ha guadagnato con gli ottavi al Roland Garros? Le pr… - zazoomblog : Camila Giorgi vede la top-20 del ranking WTA! Quante posizioni ha guadagnato con gli ottavi al Roland Garros? Le pr… - MatteoLemmeIT : Girare sull’1:46.1 al Mugello su pista mezza bagnata è qualcosa di mostruoso. Bravo #Diggia!! Quante Ducati e quant… - P300it : #Hamilton: 'Non so se avrei potuto lottare per la vittoria a Barcellona. Avevamo un ottimo passo, sono rimasto sorp… -