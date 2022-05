Quadro Caravaggio a Ragusa, Mirabella replica agli organizzatori (Di domenica 29 maggio 2022) Ragusa – Le dichiarazioni rese dalla società Happee Place Italy che, in collaborazione con Mediatica, ha promosso la mostra “Caravaggio: ultimo approdo”, hanno provocato una reazione molto dura da parte del consigliere comunale della lista ‘Insieme’, Giorgio Mirabella che, con evidente sdegno afferma “oltrepassato il limite della decenza, gli sviluppi del caso Caravaggio consiglierebbero un passo indietro”, e che ribadisce a scanso di equivoci una richiesta gia ventilata da altre forze di opposizione ovvero “di auspicare un quanto mai opportuno passo indietro del primo cittadino, meglio se preceduto da quello dei suoi assessori, per restituire prestigio e credibilità alla città che non mai ha vissuto, nella sua storia, momenti bui come questo”. Quindi Mirabella, facendosi portavoce di un confronto ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 29 maggio 2022)– Le dichiarazioni rese dalla società Happee Place Italy che, in collaborazione con Mediatica, ha promosso la mostra “: ultimo approdo”, hanno provocato una reazione molto dura da parte del consigliere comunale della lista ‘Insieme’, Giorgioche, con evidente sdegno afferma “oltrepassato il limite della decenza, gli sviluppi del casoconsiglierebbero un passo indietro”, e che ribadisce a scanso di equivoci una richiesta gia ventilata da altre forze di opposizione ovvero “di auspicare un quanto mai opportuno passo indietro del primo cittadino, meglio se preceduto da quello dei suoi assessori, per restituire prestigio e credibilità alla città che non mai ha vissuto, nella sua storia, momenti bui come questo”. Quindi, facendosi portavoce di un confronto ...

