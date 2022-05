Putin | “Pronto a trattare” I motivi della svolta

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 maggio 2022) Ci sono dei segnali importanti. Niente di definito. Nulla di facilmente applicabile. Ma dei segnali arrivano da Odessa, da Mosca, da Kiev e da Mosca e Berlino. Ieri è stata la giornata delle telefonate tra, Macron e Scholz. Dopo il dialogo telefonico con Mario Draghi, in cui il premier gli aveva chiesto di sbloccare i porti per il passaggio del grano, è con i leader di Germania e Francia che lo Zar sembra aver intavolato la vera discussione. Il presidenteFederazione Russa si è infatti detto disponibile a trovare una soluzione “per l’esportazione del grano, compreso quello che si trova nei porti del Mar Nero”. I due colloqui telefonici, iniziati per volontà dei leader europei, miravano a sbloccare i 25 milioni di tonnellate di cereali e semi di girasole bloccate nei porti ucraini dall’inizioguerra. Si tratta di ...