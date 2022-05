Putin e maggioritario | ecco perché dopo Draghi l' Italia rischia l' ingovernabilità in ogni caso

(Di domenica 29 maggio 2022) Qualche semplice ragionamento sull'e le elezioni politiche, il nostro sistema elettorale e la posizione dei principali partiti sulla guerra. Riprendo quanto avevo concluso domenica scorsa: sulle posizioni occidentali anti-sono oggi schierati solo Fratelli d'e il Partito Democratico. Aggiungo, e faccio ammenda per non averli citati domenica scorsa, alcuni (solo alcuni) minori partiti di centro, a destra e a sinistra. Se si voterà con l'attuale sistema avremo un guazzabuglio riguardo alla politica estera che, comepersona intelligente sa, è la scelta fondamentale perPaese, quella che determina il suo destino.dico guazzabuglio?nessuna delle due coalizioni sarà omogenea riguardo a questa fondamentale scelta. Nel centrodestra ...

Advertising

La Stampa

è pericoloso perché, messo alle strette, potrebbe effettivamente colpire per primo magari con ... La stessa proposta di abbandonare l'unanimità e adottare ilper le decisioni che ...News correlate Salvini e Conte uniti daLa loro posizione è anti occidentale ed anti europea ... Gli strappi di Conte e Meloni puniscono ilLa corda, se troppo tirata, può cedere. In ... Il rublo forte è una trappola. Guerra più cara per Putin I partiti costituzionali e repubblicani non si rendono conto della posta in gioco e continuano a preoccuparsi di strappare uno zerovirgola al vicino di banco, mentre i volenterosi complici del Cremlin ...