Putin è già morto e L' indiscrezione bomba degli 007 sullo zar Cosa succede al Cremlino

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 maggio 2022)è giàè al suo posto potrebbe essere usata una controfigura. L'viene da ex esponenti dei servizi segreti britannici. Gli 007 di Sua Maestà hanno rilasciato un'intervista al Daily Star Sunday a cui hanno spiegato chepotrebbere al. Negli ultimi tempi sono in molti ad aver notato qualdi molto strano nel leader della Federazione Russa: tremolii, gonfiore, camminata incerta, stanchezza. Tanto che molti hanno perfino ipotizzato si possa trattareeffetti di una grave malattia che ha colpito il capo del. Ma questa volta gli ex 007 britannici si sono spinti oltre. In quello che sembra uno scenario da fantapolitica: "Una controfigura potrebbe essere stata ...