Pugilato, Europei: tre azzurri perdono in semifinale, è medaglia di bronzo (Di domenica 29 maggio 2022) Giornata di semifinali agli Europei di Pugilato Elite a Yerevan, in cui sono occupati sette italiani. Il bilancio conta attualmente tre medaglie di bronzo, visto le tre sconfitte subite dai primi tre azzurri, che guadagneranno ugualmente un premio da 25mila dollari a testa. Salvatore Cavallaro (75 kg) è stato sconfitto 4-1 contro l’irlandese Gabriel Dossen, Leonardo Esposito (48 kg) ha perso per 5-0 dal bulgaro Ergyunal Sebahtin mentre Manuel Cappai (54 kg) si è arreso per 5-0 al francese Billal Bennema. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Giornata di semifinali aglidiElite a Yerevan, in cui sono occupati sette italiani. Il bilancio conta attualmente tre medaglie di, visto le tre sconfitte subite dai primi tre, che guadagneranno ugualmente un premio da 25mila dollari a testa. Salvatore Cavallaro (75 kg) è stato sconfitto 4-1 contro l’irlandese Gabriel Dossen, Leonardo Esposito (48 kg) ha perso per 5-0 dal bulgaro Ergyunal Sebahtin mentre Manuel Cappai (54 kg) si è arreso per 5-0 al francese Billal Bennema. SportFace.

