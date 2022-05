Advertising

sportface2016 : #PSG, durante il mercato estivo previste almeno dieci cessioni - AlfonsoTax2 : Durante il campionato #ansia per le partite, per i giornalai che scrivono puttanate... Ma durante il… - Gianni78605577 : @lettore1969 @FedericoMarraNA E poi ve lo ricordate che Cavani mandò a fanculo i tifosi durante un Napoli Psg? Non… - sportli26181512 : PSG, Keylor Navas: 'Ci sarò anche l'anno prossimo, ho due anni di contratto': L'annuncio del portiere costaricano:… - ZonaBianconeri : RT @Pasky973: #Dembele è a scadenza dal #Barcellona. Più volte il suo nome fu accostato alla #Juventus. Lo stesso allenatore durante una co… -

Corriere dello Sport

Nel corso della conferenza stampail ritiro a Coverciano, l'ex portiere rossonero Gianluigi Donnarumma ha commentato anche la ... ma se la gestivamo meglio poteva esserci ilal posto del ...Ancheil rito della premiazione non ci sono stati grossi picchi, a un certo punto si è ...degli ultimi anni " siamo al terzo 1 - 0 consecutivo in finale di Champions dopo quelli di Bayern -... "Psg, Mbappé non si opporrebbe al possibile addio di Neymar" In vista del prossimo mercato estivo, il PSG realizzerà diversi cambiamenti all’interno della propria rosa. Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, infatti, saranno almeno 10 le cessioni. I ...Gianluigi Donnarumma torna a parlare e scatena le polemiche: il messaggio rivolto al Milan accende la contestazione degli ex tifosi. Dopo mesi di silenzio è tornato a parlare Gianluigi Donnarumma, ...