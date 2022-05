Psg, Donnarumma: “Sono orgoglioso del Milan. A Madrid potevamo gestirla meglio ma c’era fallo su di me. Il lutto di Raiola…” (Di domenica 29 maggio 2022) PSG Donnarumma – Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Psg, ha parlato in conferenza stampa. Come hai reagito allo Scudetto del Milan? Ci Sono nuovi Donnarumma? “Dopo aver vinto il titolo l’anno perfetto era lo Scudetto del Milan e gli faccio i complimenti, hanno fatto un lavoro incredibile e Sono orgoglioso di loro. Per la Nazionale, dobbiamo ripartire e farlo dai giovani: con me ci Sono tanti ragazzi su cui puntare, c’è Bastoni, Raspadori, Scamacca… Ora però bisogna ripartire, la delusione del Mondiale è ancora fresca e mercoledì dobbiamo vincere. Dobbiamo subito ripartire giocando bene e ottenendo grandi risultati”. Era fallo quello che hai subito in Real-PSG? Qualcosa da dire ai tifosi di ... Leggi su seriea24 (Di domenica 29 maggio 2022) PSG– Gianluigi, portiere della Nazionale italiana e del Psg, ha parlato in conferenza stampa. Come hai reagito allo Scudetto del? Cinuovi? “Dopo aver vinto il titolo l’anno perfetto era lo Scudetto dele gli faccio i complimenti, hanno fatto un lavoro incredibile edi loro. Per la Nazionale, dobbiamo ripartire e farlo dai giovani: con me citanti ragazzi su cui puntare, c’è Bastoni, Raspadori, Scamacca… Ora però bisogna ripartire, la delusione del Mondiale è ancora fresca e mercoledì dobbiamo vincere. Dobbiamo subito ripartire giocando bene e ottenendo grandi risultati”. Eraquello che hai subito in Real-PSG? Qualcosa da dire ai tifosi di ...

Advertising

sportingintel : And PSG's wage bill was €503m BEFORE they signed Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, G… - casapensione : RT @AleTanzini: Pensate a #Donnarumma, che va al #Psg per fare figure di ?? in #ChampionsLeague mentre questi scappati di casa vincono il ca… - serieAnews_com : ?? #Italia, #Donnarumma torna sul #Milan ??? 'Orgoglioso dei rossoneri ma non sono rammaricato della mia scelta' - calciomercatoit : ??#Donnarumma si congratula col #Milan: 'Hanno fatto un lavoro incredibile e sono orgoglioso di loro, ma non c’è ra… - CampioneOmaggio : @Neil18722810 @ExiledRomanista A questi livelli la differenza di prestazione del singolo fa la differenza. A portie… -