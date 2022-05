Primo regalo per Ancelotti dopo la vittoria della Champions: il nuovo acquisto del Real Madrid (Di domenica 29 maggio 2022) Primo regalo per Carlo Ancelotti dopo la vittoria di ieri sera per 1 a 0 ai danni del Liverpool di Jurgen Kloop. vittoria che è valsa all’allenatore di Reggiolo e al suo club la coppa dalle grandi orecchie, a decidere un gol di Vinicius Jr. Il giorno dopo, quando ancora in Spagna si festeggia arriva la prima notizia per il tecnico italiano. La prossima stagione l’ex tecnico del Milan potrà contare sull’apporto di Aurelièn Tchouaméni. Tchouaméni-Monaco Secondo le indiscrezioni il centrocampista francese avrebbe raggiunto un accordo con i Blancos che verseranno 70 milioni nelle casse del Monaco. Il ragazzo si dice entusiasta di iniziare questa nuova avventura in un club come quello madrileno, gran parte della trattativa l’ha infatti ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022)per Carloladi ieri sera per 1 a 0 ai danni del Liverpool di Jurgen Kloop.che è valsa all’allenatore di Reggiolo e al suo club la coppa dalle grandi orecchie, a decidere un gol di Vinicius Jr. Il giorno, quando ancora in Spagna si festeggia arriva la prima notizia per il tecnico italiano. La prossima stagione l’ex tecnico del Milan potrà contare sull’apporto di Aurelièn Tchouaméni. Tchouaméni-Monaco Secondo le indiscrezioni il centrocampista francese avrebbe raggiunto un accordo con i Blancos che verseranno 70 milioni nelle casse del Monaco. Il ragazzo si dice entusiasta di iniziare questa nuova avventura in un club come quello madrileno, gran partetrattativa l’ha infatti ...

Advertising

infoitsport : Primo regalo per Ancelotti dopo la vittoria della Champions: il nuovo acquisto del Real Madrid - marinel18181293 : RT @cristinacrotti4: BUONGIORNO RAGAZZE ?? BUONA DOMENICA A TUTTE VOI AMICHE MIE ?? VI AUGURO UNA SPLENDIDA GIORNATA PIENA DI TANTISSIME COS… - Beatriz18205575 : RT @cristinacrotti4: BUONGIORNO RAGAZZE ?? BUONA DOMENICA A TUTTE VOI AMICHE MIE ?? VI AUGURO UNA SPLENDIDA GIORNATA PIENA DI TANTISSIME COS… - diemmenovesei : Come fanno a essere miei amici e dire 'dai questo sarà il tuo regalo di laurea ??????' non sapendo che il mio primo re… - Soniat72 : RT @cristinacrotti4: BUONGIORNO RAGAZZE ?? BUONA DOMENICA A TUTTE VOI AMICHE MIE ?? VI AUGURO UNA SPLENDIDA GIORNATA PIENA DI TANTISSIME COS… -