Prezzi alle stelle, per fare la spesa servono 479 euro in più (Di domenica 29 maggio 2022) La guerra in Ucraina pesa su tutti i nostri prodotti di uso comune, dall'energia a quelli alimentari. Per quanto riguarda questi ultimi, secondo uno studio della Coldiretti, la classifica dei rincari è guidata dagli oli di semi, soprattutto quello di girasole (+64%), visto che l'Ucraina è uno dei principali produttori e ha dovuto interrompere le spedizioni, mentre al secondo posto c'è la farina, con i Prezzi in salita del 17% trainati dagli aumenti internazionali del grano e al terzo il burro (+15,7%) che risente della ridotta disponibilità del mais destinato all'alimentazione delle mucche da latte. Anche i Prezzi di cibi e bevande sono balzati in media del 6,4% con aumenti a doppia cifra - sottolinea la Coldiretti - anche per la pasta (+14%), carne di pollo (+12%), verdura fresca (+12%) e frutti di mare (+10%).

