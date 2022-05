Polo: Italia Challenge, quattro giorni di sold out, 'Così siamo entrati nel cuore di Roma' (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Il Polo è diventato pop. Lo dicono i numeri della tappa Romana dell'Italia Polo Challenge, che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra US Polo Assn. e Harpa Pure c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo. Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il Polo, in una location d'eccezione nel cuore della Capitale e con le regole dell'Arena Polo che vanno ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022), 29 mag. - (Adnkronos) - Ilè diventato pop. Lo dicono i numeri della tappana dell', che si è chiusa ieri sera al Galoppatoio di Villa Borghese, uno dei due teatri dell'89° CSIO di Piazza di Siena. Per la finale tra USAssn. e Harpa Pure c'erano quasi 1.000 spettatori sulle tribune a seguire l'atto conclusivo di una delle tappe del circuito organizzato da IPC, Fise e Sport & Salute, iniziato in inverno a Cortina (si giocava sul campo innevato) e che proseguirà dal 28 luglio al 2 luglio a Porto Cervo. Per molti, quello di Villa Borghese è stato il primo contatto con il, in una location d'eccezione neldella Capitale e con le regole dell'Arenache vanno ...

