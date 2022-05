Polo: Giansanti, 'per me romano e romanista Piazza di Siena come finale Tirana' (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Due passioni, il Polo e la Roma, animano il cuore di Stefano Giansanti, capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore di Polo del team Tenuta Montemagno, che ha disputato la finale per il 3° e 4° posto dell'Italia Polo Challenge 2022, seconda tappa organizzata nell'ambito dell'89° Csio di Piazza di Siena. «Io sono romano, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono romanista, sarei stato anche io, come i fratelli e molti dei miei amici, a Tirana a tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, il Polo e la Roma, ed ho scelto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Due passioni, ile la Roma, animano il cuore di Stefano, capitano della Nazionale Italiana campione d'Europa e giocatore didel team Tenuta Montemagno, che ha disputato laper il 3° e 4° posto dell'ItaliaChallenge 2022, seconda tappa organizzata nell'ambito dell'89° Csio didi. «Io sono, per me questa è la gara di casa. Ci tenevo particolarmente ad ottenere un risultato positivo, ora puntiamo ai prossimi tornei. Sono, sarei stato anche io,i fratelli e molti dei miei amici, aa tifare la Roma. Ho dovuto fare una scelta tra le mie due passioni, ile la Roma, ed ho scelto il ...

TV7Benevento : Polo: Giansanti, 'per me romano e romanista Piazza di Siena come finale Tirana' - -