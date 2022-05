Playoff Serie C, Palermo-Feralpisalò: dove vedere la gara in diretta tv e streaming (Di domenica 29 maggio 2022) La semifinale di ritorno tra Palermo e Feralpisalò è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera" Leggi su mediagol (Di domenica 29 maggio 2022) La semifinale di ritorno traè in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera"

Advertising

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie A2 femminile, oggi in programma il secondo turno dei playoff e le sfide di ritorno dei… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Pisa-Monza per la Serie A: quanto vale la promozione: Quanto vale promozione Serie A? Questa… - MomentiCalcio : Serie C, stasera conosceremo le finaliste dei playoff: ecco le parole dei quattro allenatori - SerieA_Aust : RT @PEFIORENTINA: ???? ???? ???? Calcio tonight Serie B Playoff Final 2nd Leg 19.30 Pisa v Monza (Agg 1-2) Stadio Anconetani Serie C Playo… - DAZN_IT : Giocarsi l'accesso in Serie A TIM tramite i calci di rigore? ?? Per #Pisa e #Monza esiste anche questa ipotesi... Ec… -