Playoff Serie C, Padova e Palermo in finale per un posto in Serie B (Di domenica 29 maggio 2022) Saranno Padova e Palermo a sfidarsi nella finalissima dei Playoff di Serie C per un posto in Serie B. Il Padova ha piegao oggi il Catanzaro, vincendo 2-1 nel match di ritorno delle semifinali: i padroni devono ringraziare Curcio e Chirico, che hanno segnato rispettivamente al 77? e 96?, ribaltando il match, dopo il gol del vantaggio dei catanzaresi segnato da Sounas. I Padova sfiderà il Palermo che questa sera ha avuto la meglio sul FeraliSalò, aggiudicandosi la vittoria per 1-0 grazie alla rete di Brunori al 47?. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Sarannoa sfidarsi nella finalissima deidiC per uninB. Ilha piegao oggi il Catanzaro, vincendo 2-1 nel match di ritorno delle semifinali: i padroni devono ringraziare Curcio e Chirico, che hanno segnato rispettivamente al 77? e 96?, ribaltando il match, dopo il gol del vantaggio dei catanzaresi segnato da Sounas. Isfiderà ilche questa sera ha avuto la meglio sul FeraliSalò, aggiudicandosi la vittoria per 1-0 grazie alla rete di Brunori al 47?. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

OptaPaolo : 2006 - Era dall'11 giugno 2006 in Torino-Mantova che non si andava ai tempi supplementari in una finale playoff di… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE C SEMIFINALE PLAYOFF: PADOVA-CATANZARO 2-1 30' Sounas, 77' Curcio, 90+6' Chirico Finale contro vinc… - MarioGuglielmi : RT @OptaPaolo: 2006 - Era dall'11 giugno 2006 in Torino-Mantova che non si andava ai tempi supplementari in una finale playoff di Serie B.… - cascinanotizie : ???? Pisa-Monza: 3-4 Secondo tempo supplementare LIVE ?? 15 minuti per tentare l'impresa - PEFIORENTINA : RT @ElevenSportsIT: #BRUNORI SIGILLA LA FINALE ?? Il #Palermo vince anche la sfida di ritorno con la #Feralpisalò, grazie al gol del suo bom… -