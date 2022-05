Play-off Championship: il Nottingham trionfa in finale! (Di domenica 29 maggio 2022) Il Nottingham Forest batte 1-0 l’Huddersfield nella finale dei Play-off di Championship. I Tricky Trees tornano così in Premier League dopo ben 22 anni di assenza. A decidere il match è un’autorete di Colwill verso la fine del primo tempo. L’atto conclusivo del campionato cadetto inglese vede una partita molto tirata, poco spettacolare, ma in cui comunque non mancano le emozioni. Ad avere la meglio è la squadra che complessivamente ha, soprattutto nel primo tempo, mostrato più qualità. Vani gli assalti degli uomini di Corberàn nella ripresa per cercare di agguantare quanto meno un pareggio. Vediamo insieme cosa ci ha riservato questa sfida disputata nel meraviglioso teatro di Wembley. Al Nottingham la finale dei Play-off di Championship Come dicevamo poc’anzi, ad avere la meglio in ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 29 maggio 2022) IlForest batte 1-0 l’Huddersfield nella finale dei-off di. I Tricky Trees tornano così in Premier League dopo ben 22 anni di assenza. A decidere il match è un’autorete di Colwill verso la fine del primo tempo. L’atto conclusivo del campionato cadetto inglese vede una partita molto tirata, poco spettacolare, ma in cui comunque non mancano le emozioni. Ad avere la meglio è la squadra che complessivamente ha, soprattutto nel primo tempo, mostrato più qualità. Vani gli assalti degli uomini di Corberàn nella ripresa per cercare di agguantare quanto meno un pareggio. Vediamo insieme cosa ci ha riservato questa sfida disputata nel meraviglioso teatro di Wembley. Alla finale dei-off diCome dicevamo poc’anzi, ad avere la meglio in ...

