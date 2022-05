Pjanic la pedina del Barça per arrivare a Koulibaly | fissato incontro con ag di entrambi

Advertising

Corriere dello Sport

Incontro Koulibaly: le ultime Fali Ramdani è l'agente sia di Koulibaly che di. Secondo Sport, la prossima settimana Ramadani incontrerà De Laurentiis a Roma per prospettargli questa ......Juventus due estati fa nell'ambito di uno scambio con il Barcellona che ha portato Miralem... Per questo motivo la Juve vorrebbe utilizzare l'ex Barça comedi scambio per arrivare ad uno ... In Spagna insistono: "Koulibaly vuole il Barcellona, Pjanic la chiave" Calciomercato Napoli – Pjanic la pedina del Barça per arrivare a Koulibaly. Secondo il portale catalano Sport, l’unica strada per arrivare al difensore del Napoli sarebbe quella di mettere sul piatto ...Futuro incerto quello di Miralem Pjanic, l'ex calciatore della Juventus e ora al Barcellona che ha chiuso l'ultima stagione al Besiktas.