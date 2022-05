Pisa-Monza, le formazioni ufficiali (Di domenica 29 maggio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Pisa-Monza, gara valevole per il ritorno della finale playoff di Serie B. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Longo, e dal quarto uomo Ayroldi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Bindoni. Calcio d’inizio ore 20:30 all’Arena Garibaldi di Pisa. Dopo Lecce e Cremonese, questa sera scopriremo la terza promossa in Serie A. Con la finale d’andata terminata 2-1 a favore del Monza, ci si aspetterà una bella partita nella quale tutto può succedere. Sotto 2-0, la rete messa a segno da Berra nel finale ha ridato un minimo di speranza al Pisa in vista di questo importante impegno. Posizionatasi in terza posizione a dimostrazione di un campionato disputato ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 29 maggio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per il ritorno della finale playoff di Serie B. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Longo, e dal quarto uomo Ayroldi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Bindoni. Calcio d’inizio ore 20:30 all’Arena Garibaldi di. Dopo Lecce e Cremonese, questa sera scopriremo la terza promossa in Serie A. Con la finale d’andata terminata 2-1 a favore del, ci si aspetterà una bella partita nella quale tutto può succedere. Sotto 2-0, la rete messa a segno da Berra nel finale ha ridato un minimo di speranza alin vista di questo importante impegno. Posizionatasi in terza posizione a dimostrazione di un campionato disputato ...

Advertising

PisaSC : I convocati di PISA-Monza ?? #Pisa #PisaSC #ForzaPisa #Finale #PisaMonza - Lega_B : Il Pisa vince contro il Benevento e ora aspetta una tra Brescia e Monza in finale playoff ?????? #SerieBKT - SkySport : Pisa-Monza LIVE, formazioni ufficiali e risultato in diretta della finale playoff di B #SkySport #PisaMonza #SerieB - infoitsport : Verso Pisa-Monza, per Silvio Berlusconi e Marta Fascina visita «da fidanzati» alla Torre - jmvillarroya : RT @FT_Total: XI PISA: Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Sibilli, Torregrossa; Puscas XI MONZA: Di… -