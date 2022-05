Pisa - Monza 2 - 1, diretta web: nerazzurri avanti alla fine del primo tempo. - Sport - Calcio - lanazione.it (Di domenica 29 maggio 2022) Torregrossa suona la carica fine primo tempo. Emozioni, gol a raffica, un caso da moviola che potrebbe incidere sull'economia della partita e un grande Pisa. Che comincia con il piede schiacciato sull'... Leggi su lanazione (Di domenica 29 maggio 2022) Torregrossa suona la carica. Emozioni, gol a raffica, un caso da moviola che potrebbe incidere sull'economia della partita e un grande. Che comincia con il piede schiacciato sull'...

PisaSC : I convocati di PISA-Monza ?? #Pisa #PisaSC #ForzaPisa #Finale #PisaMonza - repubblica : Pisa-Monza, in corso la finale: Berlusconi e Galliani in tribuna - Lega_B : Il Pisa vince contro il Benevento e ora aspetta una tra Brescia e Monza in finale playoff ?????? #SerieBKT - lucagsadv : @AndreaBricchi77 Monza perché il Pisa è nerazzurro punto. Non si tifa mai e dico mai una squadra con quei colori... - Anto__rus : Arbitraggio casalingo per il Monza, peccato si giochi a Pisa. -