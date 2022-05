Advertising

ANCONA -dal Palazzo delle Marche : pezzi di calcestruzzo si sono staccati dalla facciata laterale che dà su via Simeoni, a due passi da piazza Cavour , dove il marciapiede è stato ...Lo stato di degrado in cui versano alcuni edifici di Edilizia residenziale pubblica (Erp) è confermato da quanto avvenuto il 3 Maggio in via Galilei 10, dove alcuni intonaci sono crollati a terra da ... Piovono calcinacci in strada: ingabbiato Palazzo delle Marche, transennato il marciapiede ANCONA - Piovono calcinacci dal Palazzo delle Marche: pezzi di calcestruzzo si sono staccati dalla facciata laterale che dà su via Simeoni, a due passi da piazza Cavour, dove il marciapiede è stato ...“Abbiamo fra le 16 e le 18 infiltrazioni sul tetto, quando piove si formano cascate e vere e proprie piscine”, continua Frisenda. Ma non solo. Ci sono anche problemi strutturali più gravi. Calcinacci ...