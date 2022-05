Piazza di Siena: il cavaliere romano Tommaso Cocco 14 anni vince per tre giorni di seguito nella categoria Future Pony (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA - Record a Piazza di Siena: il cavaliere romano Tommaso Cocco 14 anni vince per tre giorni di seguito nella categoria dei Future Pony, la più alta (120/120/125 cm). È la prima volta che succede ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA - Record adi: il14per tredidei, la più alta (120/120/125 cm). È la prima volta che succede ...

Advertising

leggoit : Piazza di Siena: il cavaliere romano Tommaso Cocco 14 anni vince per tre giorni di seguito nella c... - TuttoSuRoma : Piazza di Siena: Nepi Molineris (dg Sport e Salute): «Oltre 25mila spettatori, 15 milioni di euro l' indotto p - PiGiBucci : RT @Sportequestri: Rolex Gran Premio Roma a Piazza di Siena ottimo piazzamento per i cavalieri italiani. Piergiorgio Bucci in sella a Coche… - SLN_Magazine : Nepi Molineris: 'Wi-fi free a Piazza di Siena per studio o smart working'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Sportequestri : Piazza di Siena: Next Generation Intesa Sanpaolo, assegnati i riconoscimenti per l’edizione 2022. Il miglior binomi… -