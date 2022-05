Petrachi su Bremer | ‘Quando lo acquistai per 5 milioni ci furono tante critiche…’

Advertising

FabioMeli10 : RT @junews24com: Bremer Juve, l'ex Torino è sicuro: «Affare strepitoso, è un top» - - junews24com : Bremer Juve, l'ex Torino è sicuro: «Affare strepitoso, è un top» - - SpazioInter : Inter, Petrachi su Bremer: 'È successo quando lo presi al Torino' - - SpazioInter : Inter, Petrachi su Bremer: 'È successo quando lo presi al Torino' - - marinabeccuti : Petrachi su Bremer: 'Chi lo prende fa un affare strepitoso' -

Calciomercato Inter,su: 'Affare strepitoso'© LaPresseLo stessoha avuto modo di conoscere, uno dei calciatori più contesi sul calciomercato: 'è un top, ...Gianluca, ex direttore sportivo della Roma , è intervenuto ai microfoni di Teleradio Stereo . Tra i ... Secondo lei dove andràè un top, giocatore eccezionale sotto tutti i ...L'Inter resta in pole position per il centrale brasiliano del Torino nonostante il tentativo di Napoli e Milan ed è vicina all'accordo ...L'ex direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, intervistato da Tele Radio Stereo, ha parlato di Gleison Bremer, arrivato in granata sotto la sua gestione ed uno dei pezzi pregiati ...