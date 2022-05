Petrachi su Belotti: «Chi lo acquista, prende uno che dà l’anima» (Di domenica 29 maggio 2022) L’ex d.s. del Torino Petrachi ha parlato del futuro di Belotti, ancora incerto sul rinnovo con i granata Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ai microfoni di TeleRadioStereo ha parlato del futuro di Andrea Belotti che non ha ancora rinnovato con i granata. LE PAROLE – «Se sento ancora i miei ex giocatori? Il messaggino c’è sempre con qualche giocatore. Con Pellegrini anche, non accade con tutti. Belotti è uno con cui ho rapporti, è un ragazzo straordinario. Comunque vada chi prende Belotti prende uno che ti dà l’anima, è un giocatore che vede la porta. A zero lo prendo ieri, non oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) L’ex d.s. del Torinoha parlato del futuro di, ancora incerto sul rinnovo con i granata Gianluca, ex direttore sportivo del Torino, ai microfoni di TeleRadioStereo ha parlato del futuro di Andreache non ha ancora rinnovato con i granata. LE PAROLE – «Se sento ancora i miei ex giocatori? Il messaggino c’è sempre con qualche giocatore. Con Pellegrini anche, non accade con tutti.è uno con cui ho rapporti, è un ragazzo straordinario. Comunque vada chiuno che ti dà, è un giocatore che vede la porta. A zero lo prendo ieri, non oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

