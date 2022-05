Advertising

SIPARISipari : RT @HuffPostItalia: Pestaggi, droga, usura: come i Casamonica dominano interi quartieri di Roma - HuffPostItalia : Pestaggi, droga, usura: come i Casamonica dominano interi quartieri di Roma - Tg1Rai : Si ispiravano a #Scarface e si facevano chiamare 'famiglia montana'. E' la #babygang scoperta ad Arezzo dalla… -

il Resto del Carlino

Fu lui il primo ad entrare nel reparto deidopo quel pomeriggio del 6 aprile 2020. A ... C'era un condannato per traffico internazionale di, aveva una condanna importante per fatti che lo ......si fronteggiano due gruppi malavitosi per conquistare il controllo dello spaccio di. Leggi anche Un morto e due feriti in 24 ore, camorra scatenata tra Pianura e Soccavo: agguati,e ... Pestaggi, scende in campo il prefetto E gli studenti: "Servono più telecamere" Gli arresti a due giovani del clan dopo un atroce pestaggio fanno riaccendere i riflettori sulla famiglia mafiosa di Roma. Che, anche se i capi sono in ...E’ emerso dal summit organizzato dall’Usr. Ricciardi martedì incontrerà ragazzi, presidi e genitori per decidere sui maggiori controlli ...