Perisic saluta Milano | ma niente Torino Derby con Juventus e Napoli

(Di domenica 29 maggio 2022)e Inter si dovranno rassegnare per Ivan. Il croato sposerà il progetto degli Spurs. Le due squadre ora puntano Kosticda fare per bianconeri e nerazzurri. Ivansaluterà l’Italia e andrà in Inghilterra, per riabbracciare un progetto con coinvolto Antonio Conte: quello del Tottenham. Il calciatore croato saluteràe si L'articolo

Advertising

nonvedogioie : @MatteoTosato83 @robyriccio77 Già che credi a quello che ha detto Lautaro... Ha detto che non ne hanno mai parlato… - Dae89699977 : @Bett_Calcaterra Intanto saluta Perisic a zero + Bastoni al Tottenham, i tifosi inglesi stanno già facendo le forma… - zavar0v : RT @CalcioFinanza: #Perisic saluta l’#Inter: l’impatto sui conti del club nerazzurro - CreMaDrifter : RT @CalcioFinanza: #Perisic saluta l’#Inter: l’impatto sui conti del club nerazzurro - infoitsport : Inter, Perisic saluta: dai possibili sostituti alla situazione Mkhitaryan -

Ivanl'Inter e vola in Inghilterra: ad attenderlo il Tottenham di Conte che gli ha offerto un biennale Ivanl'Inter e non rinnova con i nerazzurri. Il croato ha trovato l'...Termina quindi l'avventura diin Italia. Bellanova - Udogie, idee giovani per il dopoDopo aver appreso della volontà di Ivan, l'Inter ora studia le alternative per ...Juventus e Inter si dovranno rassegnare per Ivan Perisic. Il croato sposerà il progetto degli Spurs. Le due squadre ora puntano Kostic Niente da fare per bianconeri e nerazzurri. Ivan Perisic saluterà ...Calciomercato Inter in uscita, Perisic sempre più lontano da Milano e sempre più vicino ad Antonio Conte: presto le visite mediche Giulia Loglisci 2 minuti fa ...