Perché Tom Cruise non gira mai scene di sesso nei suoi film?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 maggio 2022) Più pudico di Cary Grant, meno scrutato sotto i vestiti di Humprey Bogart, defilato dall’apice delledietero che nemmeno George Clooney. Parliamo di Tom, sex symbol ad honorem sulla soglia dei cinquant’anni, in queste settimane tornato finalmente su grande schermo con Top Gun: Maverick. E proprio dal sequel che in un solo giorno ha registrato al box office di tutto il mondo 120 milioni di dollari, scopriamo, anzi ricopriamo, una bella fetta di corpo di. GiàTom “in azione” e spogliato daiveli non lo si vede mai. In Top Gun: Maverick il suo Pete Mitchell vive una dolce e romantica relazione con la splendida Jennifer Connelly, ma come abbiamo spiegato nella recensione del, si glissa sul momento carnale (per carità ci sta, ...