Perché Courtois è il miglior portiere al mondo

(Di domenica 29 maggio 2022) 'Dio scenda e ci spieghi', titolavano in Spagna dopo il ribaltone che aveva portato il Real in finale di Champions ai danni del City. Però senza scomodare il Supremo basta solo mettere insieme i pezzi ...

Però il Real ha un altro segreto, non nascostoè alto due metri: il miglior portiere al mondo, Thibaut. Numeri Un segreto palese dopo i quattro capolavori di ieri sera sul povero ......viene eliminato dall'Ajax e dal City agli ottavi e poi dal Chelsea in semifinale . Non sembra andare come il portierone belga avrebbe sognato, anchela Liga, vinta nel 2020, l'aveva ...