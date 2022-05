Per Beatrice Valli e Marco Fantini finalmente il matrimonio a Capri il loro posto del cuore (Di domenica 29 maggio 2022) Il grande giorno è arrivato, l’attesa è finita e questa volta nessun inghippo! Marco Fantini e Beatrice Valli stanno per diventare marito e moglie! La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, sta per coronare un sogno d’amore che accarezza da anni: il matrimonio. Dopo la romanticissima proposta di matrimonio di Marco Fantini alla sua Bea, sotto i fari della Torre Eiffel a Parigi, è il momento di celebrare nel loro posto del cuore, Capri, le nozze. Il matrimonio sarà celebrato questo pomeriggio intorno alle 18, molto dipenderà dal ritardo della sposa! E’ stata la stessa Beatrice a svelare qualche dettaglio del grande giorno nelle ultime ore sui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 maggio 2022) Il grande giorno è arrivato, l’attesa è finita e questa volta nessun inghippo!stanno per diventare marito e moglie! La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, sta per coronare un sogno d’amore che accarezza da anni: il. Dopo la romanticissima proposta didialla sua Bea, sotto i fari della Torre Eiffel a Parigi, è il momento di celebrare neldel, le nozze. Ilsarà celebrato questo pomeriggio intorno alle 18, molto dipenderà dal ritardo della sposa! E’ stata la stessaa svelare qualche dettaglio del grande giorno nelle ultime ore sui ...

