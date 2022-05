Pedullà: Lukaku ha preso le distanze da Pastorello, non vuole agenti al suo fianco (Di domenica 29 maggio 2022) Romelu Lukaku sta facendo di tutto per tornare all’Inter. Sembra il segreto di Pulcinella. E tuttavia nonostante il malessere di «Big Rom» al Chelsea, dove non ha trovato spazio né modo di esprimersi nonostante sia stato pagato oltre cento milioni, la trattativa coi nerazzurri è praticamente impossibile: come fa sapere il noto esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, l’unica formula possibile è quella del prestito. L’Inter, peraltro, non potrebbe andare oltre i 7 milioni di ingaggio: Lukaku in sostanza andrebbe a guadagnare la metà di quello che percepisce attualmente, e il Chelsea, dopo essersi svenato nell’ultima sessione di mercato, dovrebbe finire col regalarlo. #Lukaku non vuole agenti accanto, al massimo consulenti o avvocati. Come anticipato il 13 maggio, ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Romelusta facendo di tutto per tornare all’Inter. Sembra il segreto di Pulcinella. E tuttavia nonostante il malessere di «Big Rom» al Chelsea, dove non ha trovato spazio né modo di esprimersi nonostante sia stato pagato oltre cento milioni, la trattativa coi nerazzurri è praticamente impossibile: come fa sapere il noto esperto di mercato di Sportitalia Alfredo, l’unica formula possibile è quella del prestito. L’Inter, peraltro, non potrebbe andare oltre i 7 milioni di ingaggio:in sostanza andrebbe a guadagnare la metà di quello che percepisce attualmente, e il Chelsea, dopo essersi svenato nell’ultima sessione di mercato, dovrebbe finire col regalarlo. #nonaccanto, al massimo consulenti o avvocati. Come anticipato il 13 maggio, ha ...

