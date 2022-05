Paraciclismo, Europei 2022: bis di bronzo per Eleonora Mele in Austria (Di domenica 29 maggio 2022) Arriva una bellissima notizia dagli Europei di Paraciclismo in corso di svolgimento in Austria. Dopo il terzo gradino del podio nella crono di ieri, l’azzurra Eleonora Mele conquista infatti il terzo posto anche nella prova in linea C5 e si conferma una delle più forti. “Oggi a differenza di ieri mi sentivo bene e avevo buone sensazioni – sono state queste le prime parole dell’italiana nel post gara (fonte: Federciclismo) – Sono stata sempre davanti, avrei potuto giocarmela almeno per il secondo posto. Accettiamo il verdetto della strada. In ogni caso la considero questa in Austria un’esperienza positiva e formativa”. Nelle altre gare non arrivano purtroppo altre medaglie per l’Italia, ma i piazzamenti sono comunque incoraggianti in vista del futuro. Michele Pittacolo chiude ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Arriva una bellissima notizia daglidiin corso di svolgimento in. Dopo il terzo gradino del podio nella crono di ieri, l’azzurraconquista infatti il terzo posto anche nella prova in linea C5 e si conferma una delle più forti. “Oggi a differenza di ieri mi sentivo bene e avevo buone sensazioni – sono state queste le prime parole dell’italiana nel post gara (fonte: Federciclismo) – Sono stata sempre davanti, avrei potuto giocarmela almeno per il secondo posto. Accettiamo il verdetto della strada. In ogni caso la considero questa inun’esperienza positiva e formativa”. Nelle altre gare non arrivano purtroppo altre medaglie per l’Italia, ma i piazzamenti sono comunque incoraggianti in vista del futuro. Michele Pittacolo chiude ...

