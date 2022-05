Papa Francesco nominerà 5 nuovi Cardinali italiani, tre ultraottantenni (Di domenica 29 maggio 2022) Saranno cinque i nuovi Cardinali italiani che Papa Francesco creerà nel Concistoro annunciato per il prossimo 27 agosto: di questi due saranno gli 'elettori' e tre gli ultra-ottantenni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 29 maggio 2022) Saranno cinque ichecreerà nel Concistoro annunciato per il prossimo 27 agosto: di questi due saranno gli 'elettori' e tre gli ultra-ottantenni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

rulajebreal : Putin ha rifiutato la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini…??? C’è mai stata un’indagine giornalistica/… - GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - AGisotti : Nella Giornata delle Comunicazioni sociali, una mia riflessione sull’ascolto, tema scelto da Papa Francesco per gli… - BiancaLanfredi : RT @GiovaQuez: Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #Ukr… - FirenzePost : Papa Francesco nominerà 5 nuovi Cardinali italiani, tre ultraottantenni -