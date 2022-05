Papa Francesco annuncia un concistoro per la creazione di nuovi cardinali (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA – “Lunedì 29 e martedì 30 agosto si terrà una riunione di tutti i cardinali per riflettere sulla nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Sabato 27 agosto terrò un concistoro per la creazione dei nuovi cardinali”. Lo ha annunciato Papa Francesco a Piazza San Pietro durante il Regina Caeli. Saranno 21 i nuovi cardinali. Questi i nomi annunciati da Papa Francesco: monsignor Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; monsignor Lazzaro You Heung sik, prefetto della Congregazione per il Clero; monsignor Fernando Vergez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA – “Lunedì 29 e martedì 30 agosto si terrà una riunione di tutti iper riflettere sulla nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Sabato 27 agosto terrò unper ladei”. Lo hatoa Piazza San Pietro durante il Regina Caeli. Saranno 21 i. Questi i nomiti da: monsignor Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; monsignor Lazzaro You Heung sik, prefetto della Congregazione per il Clero; monsignor Fernando Vergez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e ...

