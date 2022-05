Papa Francesco annuncia la creazione di 21 nuovi cardinali, di cui 16 elettori: ecco tutti i nomi (Di domenica 29 maggio 2022) Città del Vaticano - Paraguay, Mongolia, India, Stati Uniti, Manaus, Nigeria, Timor orientale, Brasile, Italia oltre che quattro curiali appena nominati. Papa Francesco ha annunciato... Leggi su ilmattino (Di domenica 29 maggio 2022) Città del Vaticano - Paraguay, Mongolia, India, Stati Uniti, Manaus, Nigeria, Timor orientale, Brasile, Italia oltre che quattro curiali appenanati.hato...

Advertising

rulajebreal : Putin ha rifiutato la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini…??? C’è mai stata un’indagine giornalistica/… - GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - vaticannews_it : Il #Papa ha annunciato la creazione dei nuovi porporati per la #Chiesa universale: tra di essi tre capi di dicaster… - tfnews_t : #PapaFrancesco annuncia i nuovi #cardinali #tfnews #cronaca #religione #vaticano #chiesa #vescovo #arcivescovo… - xRytel : RT @A_De_Carolis: #29maggio #PapaFrancesco indice un #concistoro per il 27 agosto per 21 nuovi cardinali - Vatican News -