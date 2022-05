Papa annuncia nuovi cardinali | ecco chi sono

(Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilconvoca per il 27 agosto il Concistoro per i. Francesco lo hato al termine del Regina Coeli: “Sabato 27 agosto terrò un Concistoro per la creazione dei”, ha detto, elencando poi i nomi dei 21principi della Chiesa, tra cui cicinque italiani, due dei qualielettori, il vescovo di Como Oscar Cantoni e il Prefetto Apostolico di Ulan Bator (Mongolia) mons. Giorgio Marengo.i nomi dei: 1. S.E.R. Mons. Arthur Roche – Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 2. S.E.R. Mons. Lazzaro You Heung sik – Prefetto della Congregazione per il Clero. 3. ...

Città del Vaticano - Paraguay, Mongolia, India, Stati Uniti, Manaus, Nigeria, Timor orientale, Brasile, Italia oltre che quattro curiali appena nominati.Francesco ha annunciato all'Angelus il prossimo concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali, di cui 16 elettori, spiegando ai fedeli che in questo modo vuole completare la squadra e che ...il concistoro con la creazione di 16 nuovi cardinali elettori e di cinque ultraottantenni e che, dunque, non entreranno in un eventuale conclave.Francesco dà appuntamento, per il ...(Adnkronos) – Il Papa convoca per il 27 agosto il Concistoro per i nuovi cardinali. Francesco lo ha annunciato al termine del Regina Coeli: “Sabato 27 agosto terrò un Concistoro per la creazione dei ...Tra i nuovi cardinali italiani che Papa Francesco creerà nel Concistoro annunciato per il 27 agosto ci sarà anche il vescovo emerito di Cagliari, Arrigo Miglio, insieme ad altri 20 tra cui 16 elettori ...