Papa annuncia concistoro per la creazione di nuovi cardinali (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lunedì e martedì 29 e 30 agosto si terrà una riunione di tutti i cardinali per riflettere sulla nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Sabato 27 agosto terrò un concistoro per la creazione dei nuovi cardinali”. Lo ha annunciato Papa Francesco a Piazza San Pietro durante il Regina Caeli. Saranno 21 i nuovi cardinali. Questi i nomi annunciati da Papa Francesco: monsignor Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; monsignor Lazzaro You Heung sik, prefetto della Congregazione per il Clero; monsignor Fernando Vergez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e presidente del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lunedì e martedì 29 e 30 agosto si terrà una riunione di tutti iper riflettere sulla nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Sabato 27 agosto terrò unper ladei”. Lo hatoFrancesco a Piazza San Pietro durante il Regina Caeli. Saranno 21 i. Questi i nomiti daFrancesco: monsignor Arthur Roche, prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; monsignor Lazzaro You Heung sik, prefetto della Congregazione per il Clero; monsignor Fernando Vergez Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e presidente del ...

RaiNews : 'Gesù ascende al Cielo, ma non ci lascia soli' ha detto il Pontefice al termine dell'Angelus, invitando fedeli e co… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Papa annuncia concistoro per la creazione di nuovi cardinali - - Tele_Nicosia : Papa annuncia concistoro per la creazione di nuovi cardinali - blogsicilia : #notizie #sicilia Papa annuncia concistoro per la creazione di nuovi cardinali - - ZerounoTv : Papa annuncia concistoro per la creazione di nuovi cardinali -