Paludetti Gemelli | 10mila nuove diagnosi cancro testa-collo nel 2021

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos Salute) - “In Italia nelsono state quasi, 9.900 per l'esattezza, leper tumori maligni, soprattutto tra gli uomini (il rapporto è 2,5 a 1 a favore dei maschi). Sono tumori che ogni anno causano 4mila decessi. Tuttavia, l'80% dei pazienti sopravvive a 5 anni dallase non sono coinvolti i linfonodi". Così Gaetano, direttore del Dipartimento universitarioorgani di senso e direttore Sezione di otorinolaringoiatria Fondazione Policlinico universitarioIrccs Università Cattolica Sacro Cuore Roma, a margine del 108° Congresso nazionale Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale in corso a Roma ...